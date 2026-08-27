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27 августа, 04:51

Рублёв и Андреева не смогли выйти в финал смешанного турнира US Open

Российский дуэт Андрей Рублёв и Мирра Андреева остановился в шаге от финала смешанного турнира US Open в Нью-Йорке. В полуфинальном матче им не хватило двух реализованных возможностей завершить встречу в свою пользу.

Рублёв и Андреева не смогли выйти в финал смешанного турнира US Open. Видео © X / US Open Tennis

Каролина Мухова и Якуб Меншик из Чехии забрали первый сет на тай-брейке — 7:6 (8:6). Во второй партии российская пара уступила со счётом 3:5, после чего судьба матча решалась на решающем тай-брейке. Там Рублёв и Андреева получили два матчбола, но ни один из них не использовали. Чехи довели партию до победы — 11:9.

В финале Мухова и Меншик сыграют против швейцарки Белинды Бенчич и итальянца Флавио Коболли.

Андреева и Рублёв вышли в полуфинал микста на US Open, обыграв Шнайдер и Рууда
Андреева и Рублёв вышли в полуфинал микста на US Open, обыграв Шнайдер и Рууда

Ранее Мирра Андреева призналась, что в детстве ей нравился Андрей Рублёв, а теперь они вместе выступили в смешанном разряде US Open. После победы в одном из матчей Андреева рассказала, что раньше следила за игрой Рублёва и испытывала к нему симпатию. Теперь 18-летняя спортсменка сама вышла на корт в паре с тем, на кого когда-то равнялась. Дуэт Андреевой и Рублёва на старте US Open обыграл действующих чемпионов турнира Сару Эррани и Андреа Вавассори из Италии.

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Обложка © X / US Open Tennis

Тимур Хингеев
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