Андреева и Рублёв вышли в полуфинал микста на US Open, обыграв Шнайдер и Рууда

Россияне Мирра Андреева и Андрей Рублёв пробились в полуфинал турнира смешанных пар на Открытом чемпионате США по теннису (US Open). В четвертьфинальном матче они одержали волевую победу над россиянкой Дианой Шнайдер и норвежцем Каспером Руудом со счётом 4:1, 4:5 (9:11), 10:5.

Решающий супер-тай-брейк остался за российским дуэтом, который сумел переломить ход встречи после проигранной второй партии. Для 19-летней Андреевой и 28-летнего Рублёва это шанс завоевать первый в карьере титул «Большого шлема» в парном разряде.

На старте турнира россияне сенсационно выбили действующих чемпионов US Open в миксте — итальянцев Сару Эррани и Андреа Вавассори, отыгравшись со счёта 1:4 в первом сете и выиграв матч на супер-тай-брейке.

В полуфинале Андреева и Рублёв встретятся с чешской парой Каролиной Муховой и Якубом Меншиком.

Ранее Андреева и Шнайдер не смогли пробиться в четвертьфинал в одиночном разряде на турнире в американском Цинциннати. Мирра проиграла украинке Марте Костюк, а Диана уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Победительницей турнира стала американка Кори Гауфф.