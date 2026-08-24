Мирра Андреева вернулась в топ-5 мирового рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева вернулась в пятёрку сильнейших игроков мира. В обновлённом 24 августа рейтинге WTA 19-летняя россиянка поднялась с шестого на пятое место и набрала 5443 очка.

На прошлой неделе Андреева выступала на турнире WTA 1000 в Цинциннати. Россиянка дошла до четвёртого круга, где уступила украинке Марте Костюк в трёх сетах — 6:4, 0:6, 2:6.

Подняться в топ-5 Андреевой помогло изменение позиций Иги Свёнтек. Полька не смогла защитить очки за победу на турнире в Цинциннати в 2025 году и в новой классификации опустилась на восьмую строчку с 4809 баллами.

Первой ракеткой мира осталась белоруска Арина Соболенко — 8575 очков. Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина с 8141 баллом, третьей идёт американка Джессика Пегула — 7265. На четвёртой позиции расположилась Коко Гауфф с 6704 очками.

Ранее Life.ru рассказывал, как Андреева завершила выступление на турнире в Цинциннати. В матче за выход в четвертьфинал россиянка взяла первый сет у Марты Костюк, однако затем уступила две партии подряд, включая вторую со счётом 0:6. На момент встречи Андреева занимала шестую строчку мирового рейтинга, а теперь вернулась на свою лучшую карьерную позицию — пятую.