«Адаптация невозможна так быстро»: Тренер оценила состояние Андреевой во взрослом туре

Бывшая 25-я ракетка мира Лина Красноруцкая, ныне работающая тренером и спортивным психологом, оценила прогресс Мирры Андреевой. По её словам, россиянка пока не адаптировалась ко взрослому туру полностью — к такому давлению невозможно привыкнуть мгновенно.

Эксперт считает, что происходящее с Андреевой — естественный процесс. Стресс и психологическая нагрузка на молодого игрока колоссальные, поэтому срывы возможны у любого. Важно, что команда россиянки уделяет этому внимание и пытается контролировать состояние спортсменки.

Красноруцкая в беседе с «Чемпионатом» подчеркнула, что успех зависит от коллективной работы: психолога, тренера, самого игрока и даже родителей. Влияет и тренировочный процесс, и общение с близкими. При этом эксперт отметила, что у Андреевой уже был момент спада в прошлом году, но ей удалось из него выйти.

Сейчас, по словам Красноруцкой, ситуация лучше ещё и потому, что у специалистов есть информация и опыт работы с молодыми талантами. Это помогает выстраивать правильную поддержку и не допускать серьёзных провалов. Главное, чтобы Мирра продолжала работать над собой, а команда — создавать для этого все условия.

Ранее Life.ru писал, что теннисистка Людмила Самсонова прошла в четвёртый круг турнира категории WTA 1000. Состязание проходит в Торонто. А вот продолжить успех не удалось Мирре Андреевой. В третьем раунде пятый номер посева турнира она уступила канадке Лейле Фернандес (30) со счётом 1:6, 4:6.