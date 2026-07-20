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20 июля, 09:01

Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / ZUMA / Jesper Zerman

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / ZUMA / Jesper Zerman

Первая ракетка России Мирра Андреева не сдала позиций в обновлённой версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации и по-прежнему занимает первую строку таблицы. Свежий рейтинг опубликован на официальном сайте WTA.

Прошедшая неделя обошлась без турниров для всей первой десятки, поэтому расстановка сил в топе осталась неизменной. Из россиянок заметного прогресса добилась Алина Корнеева. Дойдя до полуфинала турнира категории WTA 250 в Афинах, она поднялась сразу на 23 строчки и теперь располагается на 108-й позиции с 281 очком.

Помимо Андреевой, в чемпионской гонке представлены ещё три россиянки: Диана Шнайдер идёт 15-й, Анна Калинская — 20-й, Екатерина Александрова занимает 37-е место. Других изменений в верхней части рейтинга не зафиксировано.

Рейтинг на 20 июля:

  • 1 — Мирра Андреева (Россия) — 4999.
  • 2 — Арина Соболенко (Белоруссия) — 4945.
  • 3 — Елена Рыбакина (Казахстан) — 4627.
  • 4 — Каролина Мухова (Чехия) — 4270.
  • 5 — Элина Свитолина (Украина) — 4116.
  • 6 — Джессика Пегула (США) — 3950.
  • 7 — Линда Носкова (Чехия) — 3674.
  • 8 — Кори Гауфф (США) — 3484.
  • 9 — Марта Костюк (Украина) — 3275.
  • 10 — Виктория Мбоко (Канада) — 2393.
  • 15 — Диана Шнайдер (Россия) — 1685.
  • 20 — Анна Калинская (Россия) — 1490.
  • 37 — Екатерина Александрова (Россия) — 872.
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В начале июля Мирра Андреева не прошла в третий круг Уимблдона, уступив чешке Барборе Крейчиковой в трёх сетах — 6:4, 5:7, 4:6. Россиянка была посеяна под пятым номером, её соперница выступала без номера посева.

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Юрий Лысенко
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