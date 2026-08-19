Андреева с «баранкой» уступила украинке Костюк и вылетела с турнира в Цинциннати

Первая ракетка России Мирра Андреева завершила выступление на турнире WTA 1000 в Цинциннати (штат Огайо, США) с призовым фондом более 7 млн долларов. В матче за выход в четвертьфинал она уступила второй ракетке Украины Марте Костюк со счётом 6:4, 0:6, 2:6.

Андреева, занимающая шестую строчку мирового рейтинга, уверенно взяла первый сет, но затем полностью отдала инициативу сопернице, стоящей на 11-м месте в классификации WTA. Второй сет россиянка проиграла «под ноль» — с «баранкой» 0:6.

Любопытно, что именно с «баранкой», только уже в свою пользу, Андреева стартовала на турнире: в первом круге она разгромила другую украинскую теннисистку Александру Олейникову, отдав ей лишь один гейм за матч (6:1, 6:0).

В четвертьфинале Костюк сыграет с победительницей пары американки Кори Гауфф (4-я ракетка мира) и чешки Марии Боузковой (27-я).

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