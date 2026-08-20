Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати, уступив Рыбакиной

Рыбакина, посеянная на турнире под вторым номером, завершила встречу в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Таким образом Шнайдер, имевшая 14-й номер посева, не смогла пробиться в четвертьфинал. За выход в полуфинал Рыбакина поспорит с полячкой Игой Свёнтек (7).