Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати, уступив Рыбакиной
Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС/ZUMA/Leonardo Ramirez
Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче четвёртого круга турнира WTA 1000 в Цинциннати (штат Огайо, США).
Рыбакина, посеянная на турнире под вторым номером, завершила встречу в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Таким образом Шнайдер, имевшая 14-й номер посева, не смогла пробиться в четвертьфинал. За выход в полуфинал Рыбакина поспорит с полячкой Игой Свёнтек (7).
Также турнир покинула ещё одна представительница России Мирра Андреева. Она в трёх сетах проиграла украинке Марте Костюк.
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