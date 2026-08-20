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19 августа, 22:37

Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати, уступив Рыбакиной

Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС/ZUMA/Leonardo Ramirez

Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС/ZUMA/Leonardo Ramirez

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче четвёртого круга турнира WTA 1000 в Цинциннати (штат Огайо, США).

Рыбакина, посеянная на турнире под вторым номером, завершила встречу в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Таким образом Шнайдер, имевшая 14-й номер посева, не смогла пробиться в четвертьфинал. За выход в полуфинал Рыбакина поспорит с полячкой Игой Свёнтек (7).

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Также турнир покинула ещё одна представительница России Мирра Андреева. Она в трёх сетах проиграла украинке Марте Костюк.

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Артём Гапоненко
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