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26 августа, 15:17

Мирра Андреева после матча с Рублёвым на US Open призналась, что он был её крашем

Андреева после выхода в полуфинал US Open рассказала о влюблённости в Рублёва

Обложка © ТАСС / Yuki Iwamura

Обложка © ТАСС / Yuki Iwamura

Мирра Андреева призналась, что в детстве ей нравился Андрей Рублёв, а теперь они вместе выступают в смешанном разряде US Open. Российские теннисисты пробились в полуфинал турнира в миксте.

«Раньше я была в него немного влюблена. Так что, знаете, это как сбывшаяся мечта — сыграть вместе с моим любимым игроком. Я очень счастлива, что у нас получилось сыграть в одной команде, вместе одержать победу», — цитирует Андрееву портал Univers Tennis.

После победы в одном из матчей Андреева рассказала, что раньше следила за игрой Рублёва и испытывала к нему симпатию. Теперь 18-летняя спортсменка сама вышла на корт в паре с тем, на кого когда-то равнялась.

Дуэт Андреевой и Рублёва на старте US Open обыграл действующих чемпионов турнира Сару Эррани и Андреа Вавассори из Италии. Встреча завершилась победой россиян в трёх сетах — 1:4, 4:1, 11:9 (на тай-брейке). Во втором круге Мирра и Андрей победили Диану Шнайдер (Россия) и Каспера Рууда (Норвегия) — 4:1, 4:5 (9:11), 10:5.

Теперь они поборются за выход в финал с Каролиной Муховой и Якубом Меншиком из Чехии. Начало матча в 03:30 мск 27 августа. В другом полуфинале сыграют украинка Элина Свитолина в паре со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом против швейцарки Белинды Бенчич и итальянца Флавио Коболли.

Для 19-летней Андреевой и 28-летнего Рублёва это шанс завоевать первый в карьере титул «Большого шлема» в парном разряде.

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Полина Никифорова
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