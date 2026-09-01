Пезешкиан выразил признательность Путину за позицию России по Ирану

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку Тегерана в период обострения отношений с Вашингтоном. Встреча прошла в Бишкеке на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Иранский политик отметил, что Москва занимала благоприятную для исламской республики позицию во время конфликта и действия санкционного режима. «Вы поддержали нас и в ООН, и в других международных организациях», — сказал политик.

Также Пезешкиан прокомментировал поведение американской стороны. По его мнению, у США отсутствуют какие-либо обоснования для шагов, предпринимаемых против Тегерана. Он указал на несоответствие между декларируемыми принципами и реальными поступками.

Саммит ШОС стал площадкой для двусторонних контактов лидеров стран-участниц. В ходе диалога обсуждались вопросы взаимодействия на фоне действующих ограничений со стороны западных государств.

Напомним, ранее Путин провёл переговоры с президентом Ирана Пезешкианом в Бишкеке. С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров, замруководителя Администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, а также министры экономического развития, энергетики и транспорта Максим Решетников, Сергей Цивилёв и Андрей Никитин соответственно, глава Росатома Алексей Лихачёв и директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Предыдущая личная встреча Путина и Пезешкиана состоялась 12 декабря прошлого года в Ашхабаде.