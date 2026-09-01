«Запасайтесь водой и едой на неделю»: Власти дали киевлянам тревожный совет
В Киеве рекомендовали жителям создать запас воды и продуктов на полторы недели
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жителям Киева рекомендовали держать дома запас питьевой воды и продуктов примерно на неделю-полторы. Такой совет на фоне ажиотажа в магазинах дал глава столичного управления Госпродпотребслужбы Анатолий Катеренчук, передаёт «Страна.ua».
В первую очередь горожанам предлагают позаботиться о питьевой воде, а затем приобрести привычные продукты повседневного потребления. Речь идёт именно о домашнем резерве на случай перебоев, а не о призыве массово скупать товары.
Рекомендация прозвучала после сообщений об опустевших полках в некоторых киевских супермаркетах и повышенном спросе на продовольствие. При этом Катеренчук подчеркнул, что оснований говорить об угрозе общего дефицита продуктов на Украине сейчас нет.
Проблемы с ассортиментом в Киеве заметно обострились в конце августа. Украинские СМИ показывали опустевшие полки столичных супермаркетов: в отдельных магазинах не хватало хлеба, картофеля, яблок, овсянки, некоторых видов курятины и полуфабрикатов, а подсолнечное масло местами исчезло полностью. В сети АТБ на часть товаров даже ввели ограничения по количеству в одни руки.
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