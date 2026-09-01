«Запасайтесь водой и едой на неделю»: Власти дали киевлянам тревожный совет

Жителям Киева рекомендовали держать дома запас питьевой воды и продуктов примерно на неделю-полторы. Такой совет на фоне ажиотажа в магазинах дал глава столичного управления Госпродпотребслужбы Анатолий Катеренчук, передаёт «Страна.ua».

В первую очередь горожанам предлагают позаботиться о питьевой воде, а затем приобрести привычные продукты повседневного потребления. Речь идёт именно о домашнем резерве на случай перебоев, а не о призыве массово скупать товары.

Рекомендация прозвучала после сообщений об опустевших полках в некоторых киевских супермаркетах и повышенном спросе на продовольствие. При этом Катеренчук подчеркнул, что оснований говорить об угрозе общего дефицита продуктов на Украине сейчас нет.

Проблемы с ассортиментом в Киеве заметно обострились в конце августа. Украинские СМИ показывали опустевшие полки столичных супермаркетов: в отдельных магазинах не хватало хлеба, картофеля, яблок, овсянки, некоторых видов курятины и полуфабрикатов, а подсолнечное масло местами исчезло полностью. В сети АТБ на часть товаров даже ввели ограничения по количеству в одни руки.