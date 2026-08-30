Ни хлеба, ни курицы: В супермаркетах Киева сняли пустые полки

В отдельных супермаркетах Киева возникли перебои с наличием ряда продуктов, а часть товаров уже начали отпускать в ограниченном количестве на одного покупателя. Об этом сообщил телеканал «Киев-24».

В Киеве наблюдаются перебои с наличием продуктов. Видео © Киев-24

На некоторых площадках NOVUS опустели полки с хлебом, картофелем, яблоками и овсянкой. Также возникла нехватка отдельных видов курятины и замороженных полуфабрикатов. Наиболее заметные перебои фиксируются с подсолнечным маслом. В ряде торговых точек его, по данным телеканала, сейчас нет совсем.

В сети АТБ тем временем ввели лимиты на покупку некоторых позиций в одни руки. На опубликованных кадрах видны пустые стеллажи с хлебом и овощами, а также частично освободившиеся морозильные витрины.

При этом речь пока не идёт о всеобщем дефиците продовольствия. Проблемы затронули лишь отдельные категории товаров и конкретные магазины.

Проблемы с ассортиментом в украинской столице фиксировались и ранее. В августе Life.ru уже сообщал о перебоях с поставками овощей и фруктов в киевские супермаркеты, где часть опустевших стеллажей магазины временно заполняли бутылками с водой.