Режим «не подслушивать»: Российские чиновники в регионах потратили 20 млн на антижучки

Чиновники в регионах за последние два года закупили средств защиты от прослушивания примерно на 20 млн рублей. Чиновники используют устройства, которые мешают считывать разговоры через окна, двери, вентиляцию и другие элементы помещений. Об этом стало известно Mash.

Защищаться от потенциальных «жучков» ведомства предпочитают сразу несколькими способами. В закупках фигурируют два основных типа специальных устройств — генераторы вибраций и акустические излучатели. Первый прибор устанавливают непосредственно на оконное стекло. Он заставляет поверхность вибрировать, из-за чего перехватить звук разговора снаружи становится сложнее.

Другой аппарат размещают возле дверей, вентиляционных отверстий или потолка. Создаваемый им шум должен помешать качественной записи переговоров. Больше всего на подобное оборудование среди упомянутых заказчиков потратили власти Башкирии — около 1,1 млн рублей. В список крупных покупателей также попали Российская академия наук (666 тысяч), Дальневосточная таможня (500 тысяч) и Брянская областная дума (400 тысяч).

Поставщикам такой техники требуется лицензия на деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну. При этом сами устройства должны быть новыми и произведёнными в России. Эксперты отмечают, что потенциальными каналами утечки звука могут становиться даже обычные элементы помещений. В их числе светильники, розетки, выключатели и датчики-извещатели.

Ранее Life.ru рассказывал, что москвичка нашла «жучок» в неожиданном подарке от бывшего супруга. Проявленная щедрость насторожила её, так как ранее мужчина подобных жестов не делал.