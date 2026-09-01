Московскому командному училищу присвоили почётное наименование «гвардейское»

Министр обороны России Андрей Белоусов прикрепил Георгиевскую знаменную ленту к боевому знамени Московского высшего общевойскового командного училища. Церемония прошла по случаю присвоения военному вузу почётного наименования «гвардейское», сообщили в Минобороны.

Глава военного ведомства также принял участие в приведении к присяге курсантов, уже прошедших курс общевойсковой подготовки.

Обращаясь к личному составу, Белоусов назвал МосВОКУ одним из ведущих военных учебных заведений России. За более чем вековую историю училище подготовило десятки тысяч специалистов для офицерского корпуса.

Министр подчеркнул, что присвоение гвардейского наименования стало высокой оценкой вклада училища в подготовку профессиональных командных кадров для Вооружённых сил.

«Звание гвардейца — не только большая честь, но и серьёзная ответственность», — отметил Белоусов.

Гвардейское наименование МосВОКУ получило совсем недавно. 20 августа Life.ru писал, что премьер Михаил Мишустин присвоил почётный статус сразу двум военным училищам — Московскому высшему общевойсковому командному и Новосибирскому высшему военному командному. В Минобороны тогда назвали их «легендарными, а теперь и гвардейскими».