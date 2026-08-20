Мишустин присвоил двум военным училищам гвардейские наименования
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru
Два российских военных училища получили почётное наименование «гвардейское». Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Новый статус получили Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное училище и Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище.
«Легендарные, а теперь и гвардейские!» — отметили в Минобороны.
Официальный портал правовой информации опубликовал оба распоряжения 20 августа.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» 430-му мотострелковому полку. Глава государства отметил массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество военнослужащих при выполнении боевых задач. Другим указом Путин присвоил такой же статус 104-й бригаде управления. После этого оба подразделения получили право использовать слово «гвардейский» в своих наименованиях.
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