«Не было денег на лекарства»: Поэт Илья Резник рассказал, как умирала автор хита «Мадонна»
Илья Резник: Поэтесса Римма Казакова умирала в нищете без денег на лекарства
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, Михаил Фомичев
Автор стихов к знаменитым песням «Мадонна» и «Ты меня любишь» Римма Казакова в последние годы жизни не могла позволить себе даже лекарства. Об этом в интервью шоу «Нетленка» на «Абзаце» заявил народный артист России поэт Илья Резник.
По словам Резника, причина такого положения — в многолетнем воровстве в Российском авторском обществе. Он утверждает, что на протяжении многих лет сам получал за тысячи своих произведений не более 30–40 тысяч рублей.
«Авторы в нищете умирали», — цитирует Резника издание.
Особенно тяжело, по его словам, пришлось Римме Казаковой в последние годы жизни, когда она тяжело болела. Денег на медикаменты у неё не было, и Резник вместе с другими коллегами каждый месяц отправлял ей средства, чтобы поддержать.
Поэтесса ушла из жизни в 2008 году. Она оставила богатое творческое наследие.
А ранее Life.ru писал, что Российское авторское общество потребовало взыскать с рэпера L'One более 3,5 млн рублей. Иск к Левану Горозии поступил 24 августа. В открытых материалах также не раскрывается, из-за чего РАО предъявило артисту финансовые претензии.
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