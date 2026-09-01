«Не было денег на лекарства»: Поэт Илья Резник рассказал, как умирала автор хита «Мадонна»

Автор стихов к знаменитым песням «Мадонна» и «Ты меня любишь» Римма Казакова в последние годы жизни не могла позволить себе даже лекарства. Об этом в интервью шоу «Нетленка» на «Абзаце» заявил народный артист России поэт Илья Резник.

По словам Резника, причина такого положения — в многолетнем воровстве в Российском авторском обществе. Он утверждает, что на протяжении многих лет сам получал за тысячи своих произведений не более 30–40 тысяч рублей.

«Авторы в нищете умирали», — цитирует Резника издание.

Особенно тяжело, по его словам, пришлось Римме Казаковой в последние годы жизни, когда она тяжело болела. Денег на медикаменты у неё не было, и Резник вместе с другими коллегами каждый месяц отправлял ей средства, чтобы поддержать.

Поэтесса ушла из жизни в 2008 году. Она оставила богатое творческое наследие.

А ранее Life.ru писал, что Российское авторское общество потребовало взыскать с рэпера L'One более 3,5 млн рублей. Иск к Левану Горозии поступил 24 августа. В открытых материалах также не раскрывается, из-за чего РАО предъявило артисту финансовые претензии.