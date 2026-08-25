РАО потребовало взыскать с рэпера L'One более 3,5 млн рублей

Российское авторское общество потребовало взыскать с рэпера L'One более 3,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

Иск к Левану Горозии поступил 24 августа. Точная сумма требований составляет 3 546 374 рубля.

Дата первого заседания пока не назначена. В открытых материалах также не раскрывается, из-за чего РАО предъявило артисту финансовые претензии. Поэтому связывать разбирательство с конкретными песнями, концертами или нарушением авторских прав пока преждевременно. Позиция самого музыканта в материалах дела не приводится.

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