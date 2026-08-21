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Регион
21 августа, 09:10

Семёну Слепакову* просят заочно назначить 400 часов обязательных работ

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Прокуратура потребовала заочно приговорить Семена Слепакова* к 400 часам обязательных работ. Комика обвиняют в неисполнении обязанностей, возложенных на него законом об иностранных агентах. Соответствующее ходатайство гособвинение озвучило в пятницу, 21 августа, в суде.

«На основании изложеннего, прошу признать Семена Сергеевича Слепакова* виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ и назначить ему 400 часов обязательных работ», — заявил гособвинитель.

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Тем временем СК завершил расследование против Семёна Слепакова*, которому заочно предъявлено обвинение в уклонении от обязанностей иноагента. Он объявлен в розыск и заочно арестован за публикацию материалов без маркировки.

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* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Наталья Демьянова
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