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25 августа, 11:26

Адвокат Блиновской раскрыла, как осуждённая блогерша будет праздновать 45-летие

Адвокат Сальникова заявила, что Блиновская не будет отмечать в колонии 45-летие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Елена Блиновская встретит 45-летие в колонии без праздничных мероприятий и особых послаблений, рассказала адвокат блогерши Наталья Сальникова. День рождения у её подзащитной пройдёт так же, как любой другой.

Блиновская не будет отмечать в колонии 45-летие. Видео © Пятый канал

По словам защитницы, заключённые живут и работают в общих условиях, индивидуальных камер в учреждении нет. В колонии действует швейный цех, однако чем именно сейчас занимается Блиновская, адвокат уточнять не стала.

«День будет обычный, скорее всего, условий для празднования там нет», — цитирует юриста Пятый канал.

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Ранее юрист рассказал, сколько денег Блиновская может тратить в колонии. На обычных условиях лимит составляет до 11,8 тысячи рублей в месяц без учёта заработанных в исправительном учреждении средств.

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Борис Эльфанд
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