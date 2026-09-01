Бизнес-партнёра Трабера освободили из СИЗО по делу об убийстве депутата

Делового партнёра петербургского бизнесмена Ильи Трабера Владимира Даниленко освободили из московского СИЗО. Уголовное преследование в его отношении прекращено в связи с непричастностью к убийству предпринимателя и депутата Александра Петрова, пишет «Фонтанка».

Постановление об освобождении вынес следователь СК России. Днём 1 сентября Даниленко вышел из спецблока «Матросской тишины» и отправился в Петербург. В Москву его доставили ещё в июне вместе с Трабером. Следственные действия проходили по делу о заказном убийстве предпринимателя и муниципального депутата Выборгского района Ленобласти Александра Петрова.

Петров был застрелен в октябре 2020 года на своём участке в селе Великое. Киллер сделал один выстрел, после чего скрылся. Расследование позднее передали из Ленинградской области в центральный аппарат СКР. Даниленко арестовали 18 июня 2026 года. Ему вменяли организацию убийства Петрова и незаконный оборот оружия. Вместе с ним по делу проходили Трабер и ещё двое фигурантов.

Сам Трабер вышел из СИЗО «Лефортово» в конце августа. Сначала его освободили из-за резкого ухудшения здоровья, а позднее стало известно, что обвинения с бизнесмена сняты и его уголовное преследование также прекращено в связи с непричастностью.