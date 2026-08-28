Бизнесмена Илью Трабера выпустили из столичного СИЗО «Лефортово»

Предприниматель Илья Трабер освобождён из столичного СИЗО «Лефортово», сообщает SHOT. В ближайшее время его доставят в Петербург. Такое решение следствие приняло из-за ухудшения состояния здоровья 75-летнего задержанного. Обвинения о заказном убийстве с него никто не снимал.

Бизнесмена обвиняют в организации заказного убийства депутата Александра Петрова, которое произошло в 2020-м году под Выборгом. Также у Трабера обнаружено имущество на ₽1 млрд.

Напомним, 17 июня, суд арестовал Илью Трабера. В его офисах в Петербурге прошли обыски. Вместе с ним арестован бывший боксер Алисултан Надирбегов — следствие считает его исполнителем убийства. По версии СК, Надирбегов стрелял в Петрова из снайперской винтовки.