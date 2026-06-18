По делу бизнесмена Трабера задержали ещё двух человек

Правоохранители задержали ещё двух человек в рамках расследования дела петербургского бизнесмена Ильи Трабера. Информацию об этом ТАСС предоставили в силовых структурах.

Процессуальный статус новых фигурантов пока не раскрывается. Подробности их роли в преступной схеме на данный момент неизвестны.

17 июня Басманный суд столицы арестовал Трабера на два месяца. Его обвиняют в организации заказных убийств. Перед заседанием коммерсанта этапировали из Санкт-Петербурга в Москву.

Главный эпизод, который вменяют арестованному, касается резонансного преступления 2020 года. Речь идёт об убийстве предпринимателя и муниципального депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова.

Трагедия произошла вечером 24 октября. Петров находился на территории собственного коттеджа в поселке Великое под Выборгом. Неизвестный выстрелил ему в грудь с противоположного берега реки. Следствие квалифицировало это нападение как заказное.

Погибший — отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова. Он являлся избранным депутатом городского совета Выборга.

По данным «Контур. Фокус», Илья Трабер владеет долями в Приморском универсальном терминале и Приморском универсально-перегрузочном комплексе. Ему также принадлежат активы в фирмах, связанных с морским транспортом, недвижимостью и финансовыми услугами. Ранее в прессе фигуранта называли одним из самых влиятельных деловых людей Северной столицы и крупным игроком антикварного рынка 1990-х годов.