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17 июня, 19:42

Суд арестовал бизнесмена Илью Трабера на два месяца

Илья Трабер. Обложка © Chat GPT

Илья Трабер. Обложка © Chat GPT

Суд в Москве заключил под стражу предпринимателя Илью Трабера, которого обвиняют в организации заказного убийства депутата Выборга Александра Петрова. Бизнесмен пробудет в СИЗО два месяца

Александр Петров, негласно известный как «хозяин Выборга», являлся депутатом и отцом первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. В октябре 2020-го его застрелил профессиональный снайпер.

Нападение произошло, когда депутат покидал баню на собственном коттеджном участке. Стрелок караулил жертву с противоположного берега реки, а после выстрелов скрылся. Криминалисты не обнаружили следов на месте преступления.

От антиквара до короля портов: к Илье Траберу есть вопросы по убийству «хозяина Выборга»
От антиквара до короля портов: к Илье Траберу есть вопросы по убийству «хозяина Выборга»

Ранее Трабера задержали в Санкт-Петербурге. У фигуранта нашли имущество, стоимость которого оценивается в 1 миллиард рублей. Кроме того, в этот же день арестовали предполагаемого исполнителя. Им оказался известный боксёр Алисултан Надирбегов.

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Никита Никонов
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