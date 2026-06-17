Суд арестовал бизнесмена Илью Трабера на два месяца

Суд в Москве заключил под стражу предпринимателя Илью Трабера, которого обвиняют в организации заказного убийства депутата Выборга Александра Петрова. Бизнесмен пробудет в СИЗО два месяца

Александр Петров, негласно известный как «хозяин Выборга», являлся депутатом и отцом первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. В октябре 2020-го его застрелил профессиональный снайпер.

Нападение произошло, когда депутат покидал баню на собственном коттеджном участке. Стрелок караулил жертву с противоположного берега реки, а после выстрелов скрылся. Криминалисты не обнаружили следов на месте преступления.

Ранее Трабера задержали в Санкт-Петербурге. У фигуранта нашли имущество, стоимость которого оценивается в 1 миллиард рублей. Кроме того, в этот же день арестовали предполагаемого исполнителя. Им оказался известный боксёр Алисултан Надирбегов.