Суд арестовал бизнесмена Илью Трабера на два месяца
Илья Трабер. Обложка © Chat GPT
Суд в Москве заключил под стражу предпринимателя Илью Трабера, которого обвиняют в организации заказного убийства депутата Выборга Александра Петрова. Бизнесмен пробудет в СИЗО два месяца
Александр Петров, негласно известный как «хозяин Выборга», являлся депутатом и отцом первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. В октябре 2020-го его застрелил профессиональный снайпер.
Нападение произошло, когда депутат покидал баню на собственном коттеджном участке. Стрелок караулил жертву с противоположного берега реки, а после выстрелов скрылся. Криминалисты не обнаружили следов на месте преступления.
Ранее Трабера задержали в Санкт-Петербурге. У фигуранта нашли имущество, стоимость которого оценивается в 1 миллиард рублей. Кроме того, в этот же день арестовали предполагаемого исполнителя. Им оказался известный боксёр Алисултан Надирбегов.
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