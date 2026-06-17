Подозреваемый в убийстве «хозяина Выборга» оказался титулованным боксёром и членом ОПГ

Фигурант дела об убийстве бизнесмена и депутата Выборга Александра Петрова ранее состоял в «потаповской» организованной преступной группе. Алисултан Надирбегов также был двукратным чемпионом России по боксу среди профессионалов, сообщает SHOT. По этому делу проходит задержанный бизнесмен Илья Трабер.

Алисултан Надирбегов. Фото © Суды общей юрисдикции города Москвы

Кроме того, по данным телеграм-канала, 48-летний Надирбегов владел поясами чемпиона СНГ и славянских стран, интерконтинентального чемпиона Asia-Pacific по версии Всемирной боксёрской организации (WBO). Был участником боя за звание чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг). Занимал 10-е место в рейтинге WBO. Его статистика в профессиональном боксе — 21 бой, 19 побед (6 нокаутом) и два поражения.

Личность этого человека уже попадала в поле зрения силовиков. Ранее он был участником разбирательства о конфликте на деревообрабатывающем предприятии в Ульяновской области. Инцидент произошёл в 2016 году.

Сейчас Надирбегов вновь оказался под следствием — теперь уже по обвинению в убийстве.

Напомним, ранее суд арестовал первого фигуранта дела об убийстве «хозяина Выборга» — Александра Петрова. Алисултан Надирбегов отправлен в СИЗО на два месяца. В деле он проходит как сообщник бизнесмена Ильи Трабера, который был задержан на днях.

Александр Петров — отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова.