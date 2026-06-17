Арестован первый фигурант дела об убийстве «хозяина Выборга»

Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу Алисултана Надирбегова, фигурирующего в деле о заказных убийствах как сообщник Ильи Трабера. Он проведёт в СИЗО два месяца по обвинениям в убийстве нескольких человек и незаконном обороте оружия.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Надирбегова Алисултана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия организованной группой)», — сказано в сообщении.

О задержании 75-летнего Ильи Трабера в Петербурге стало известно сегодня. Силовики связывают его с делом о заказном убийстве Петрова — депутата, коммерсанта и отца первого российского гонщика «Формулы-1». Задержание проводили сотрудники центрального аппарата ФСБ.

Одновременно в Петербурге прошла серия обысков. По данным СМИ, за последние три года Трабер распродал доли в восьми компаниях с суммарной годовой выручкой около 10 млрд рублей. Также сообщалось, что у бизнесмена нашли имущество на миллиарды рублей. Подробнее — в нашем большом материале.