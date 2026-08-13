Суд в Москве продлил арест бизнесмену Траберу по делу о заказном убийстве

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения предпринимателю Илье Траберу. Бизнесмен, обвиняемый в причастности к заказному убийству, останется под стражей до 17 октября. Информацию об этом подтвердили ТАСС представители защиты, добавив, что обвиняемый свою вину категорически отрицает.

«Суд только что продлил нашему подзащитному меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 17 октября», — заявил один из защитников.

Напомним, 17 июня, суд арестовал Илью Трабера. В его офисах в Петербурге прошли обыски. Вместе с ним арестован бывший боксер Алисултан Надирбегов — следствие считает его исполнителем убийства. По версии СК, Надирбегов стрелял в Петрова из снайперской винтовки.

Александра Петрова убили 24 октября 2020 года в его загородном доме в посёлке Великое под Выборгом. В него выстрелили из снайперской винтовки, он скончался на месте. Петров был совладельцем судостроительного завода и топливной компании в Выборге, а также имел доли в десятках других компаний. Он был отцом Виталия Петрова — первого российского пилота «Формулы-1».