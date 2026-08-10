Побывавший в плену водитель Трабера дал показания по делу об убийстве депутата

Решающими в расследовании убийства депутата Александра Петрова, которое произошло в Ленинградской области в 2020 году, оказались слова Игоря Лыкова — прежнего водителя миллиардера Ильи Трабера и его партнёра по бизнесу Владимира Даниленко. Об этом сообщает РИА «Новости», в распоряжение которого поступили соответствующие материалы.

Из документов дела следует, что Лыков проработал у бизнесменов около полутора лет, а затем был осуждён за мошенничество. После вынесенного приговора он отправился на спецоперацию, где попал в плен. Там он записал интервью украинскому блогеру и рассказал о работе с Трабером и Даниленко. Расшифровка этой беседы приобщена к материалам расследования.

В 2025 году Лыкова вернули в Россию во время обмена пленными, после чего он выступил свидетелем. Суд отметил в своём постановлении, что именно его показания дают «обоснованное подозрение» в причастности Даниленко к преступлению. Адвокаты обвиняемых, в свою очередь, настаивают, что бывший водитель мог оговорить их из мести — он винит Даниленко и Трабера в собственном приговоре.

Самих бизнесменов взяли под стражу в Ленинградской области в июне. Им вменяют убийство и незаконный оборот оружия. Под арест попали и двое предполагаемых исполнителей. Трабер вину не признаёт.

Напомним, судебные приставы взяли под арест Илью Трабера 17 июня — сразу после того, как силовики вскрыли содержимое его офисов в Северной столице. Вместе с ним за решётку отправился и бывший профессиональный боксёр Алисултан Надирбегов: в Следственном комитете его считают тем самым снайпером, который привёл приговор в исполнение. Жертвой этого выстрела пал Александр Петров — влиятельный предприниматель, контролировавший верфи и топливный бизнес в Выборге, а также доли в многочисленных коммерческих структурах. Убийство произошло в конце октября 2020-го, когда бизнесмен находился в своём коттедже в элитном посёлке Великое. Пуля, выпущенная с большого расстояния, не оставила ему ни единого шанса. Петров-старший запомнится не только как магнат, но и как отец Виталия Петрова, проложившего для России дорогу в мир «Королевских гонок».