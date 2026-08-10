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10 августа, 09:27

Побывавший в плену водитель Трабера дал показания по делу об убийстве депутата

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SynthEx

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SynthEx

Решающими в расследовании убийства депутата Александра Петрова, которое произошло в Ленинградской области в 2020 году, оказались слова Игоря Лыкова — прежнего водителя миллиардера Ильи Трабера и его партнёра по бизнесу Владимира Даниленко. Об этом сообщает РИА «Новости», в распоряжение которого поступили соответствующие материалы.

Из документов дела следует, что Лыков проработал у бизнесменов около полутора лет, а затем был осуждён за мошенничество. После вынесенного приговора он отправился на спецоперацию, где попал в плен. Там он записал интервью украинскому блогеру и рассказал о работе с Трабером и Даниленко. Расшифровка этой беседы приобщена к материалам расследования.

В 2025 году Лыкова вернули в Россию во время обмена пленными, после чего он выступил свидетелем. Суд отметил в своём постановлении, что именно его показания дают «обоснованное подозрение» в причастности Даниленко к преступлению. Адвокаты обвиняемых, в свою очередь, настаивают, что бывший водитель мог оговорить их из мести — он винит Даниленко и Трабера в собственном приговоре.

Самих бизнесменов взяли под стражу в Ленинградской области в июне. Им вменяют убийство и незаконный оборот оружия. Под арест попали и двое предполагаемых исполнителей. Трабер вину не признаёт.

По делу бизнесмена Трабера задержали ещё двух человек
По делу бизнесмена Трабера задержали ещё двух человек

Напомним, судебные приставы взяли под арест Илью Трабера 17 июня — сразу после того, как силовики вскрыли содержимое его офисов в Северной столице. Вместе с ним за решётку отправился и бывший профессиональный боксёр Алисултан Надирбегов: в Следственном комитете его считают тем самым снайпером, который привёл приговор в исполнение. Жертвой этого выстрела пал Александр Петров — влиятельный предприниматель, контролировавший верфи и топливный бизнес в Выборге, а также доли в многочисленных коммерческих структурах. Убийство произошло в конце октября 2020-го, когда бизнесмен находился в своём коттедже в элитном посёлке Великое. Пуля, выпущенная с большого расстояния, не оставила ему ни единого шанса. Петров-старший запомнится не только как магнат, но и как отец Виталия Петрова, проложившего для России дорогу в мир «Королевских гонок».

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Вероника Бакумченко
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