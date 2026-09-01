«Случайно сел на поднос»: В Ленобласти взрослые мужчины устроили конфликт с подростком в пиццерии

В одной из пиццерий «Додо Пицца» в Киришах Ленинградской области произошёл конфликт между подростком и несколькими взрослыми мужчинами. Они подсаживались к нему, пытались забрать его заказ и провоцировали на спор, пишет «Mash на Мойке».

Мужчины приставали к подростку в «Додо Пицце». Видео © Telegram /Mash на Мойке

По словам родственников школьника, вечером 23 августа он пришёл в заведение на площади Бровко после тренировки. Мужчины, находившиеся в пиццерии, начали садиться к нему за стол, ставить рядом свои подносы и вступать в разговоры.

Как утверждает семья подростка, один из посетителей пытался забрать его заказ, а затем едва не сел на поднос с едой. Сам мужчина объяснил произошедшее случайностью. Всё происходящее юноша записывал на видео.

Родственники школьника также рассказали, что после конфликта взрослые якобы связались с его тренером и рассказали о ситуации. Позже семье сообщили, что находившиеся в заведении мужчины могут быть связаны с работой пиццерии и якобы должны следить за посетителями, которые долго занимают столики после покупки недорогого заказа.

После произошедшего подросток позвонил матери и покинул заведение. Обстоятельства конфликта и роль мужчин сейчас требуют проверки. В «Додо Пицца» сообщили, что получили запрос и готовят комментарий по ситуации.

Ранее в Иркутске мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по подросткам, один из них получил ранение в лицо. Четверо школьников в возрасте 14–15 лет зашли к приятелю на станции Батарейная, чтобы попить воды и поговорить. Когда они уже выходили из подъезда, сверху раздался женский крик. Соседка выбежала на улицу и заявила, что кто-то повредил её входную дверь. Почти сразу за ней появился мужчина с пневматическим пистолетом. Без разбирательств и предупреждений он начал стрелять в сторону подростков.