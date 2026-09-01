Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре вечером 1 сентября

В Москве вечером 1 сентября ожидаются дождь с грозой и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом предупредили в комплексе городского хозяйства столицы.

Непогода прогнозируется с 17:00 до 22:00. Горожан призвали быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили.

В целом сентябрь в Центральной России обещает быть тёплым и сравнительно сухим. По предварительным оценкам синоптиков, средняя температура окажется на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, но в течение месяца возможны ощутимые перепады.