«Не убегать, а оставаться»: Тутта Ларсен рассказала, кто стал её главными учителями в жизни

Телеведущая Тутта Ларсен присоединилась к проекту «Народный учебник» и поделилась самым важным уроком, который вынесла из жизни. По её словам, главное — это люди, которые рядом, и это понимание приходит не сразу, передаёт Леди Mail. Особенно многому, призналась звезда, она учится у своих детей.

«Когда рождаются дети, ты думаешь, что это ты их учишь. А на самом деле они каждый день показывают тебе, кто ты есть на самом деле», — говорит ведущая.

Трое детей, по её мнению, стали для неё главными наставниками. Лука учит стойкости и тому, что путь можно менять даже в последний момент, Марфа — смелости идти за мечтой, а Ваня — простоте и радости в каждом дне. Отдельно Ларсен подчеркнула, что крепкая семья — это не идеальная картинка, а умение оставаться рядом в трудные времена.

«Не убегать, не закрываться, а оставаться. Даже если страшно, даже если вы не знаете, что будет завтра», — добавила она.

При этом работа, планы и успехи, по мнению ведущей, тоже важны, но главное всё же не они.

«Главное, кого ты обнимаешь вечером. И кто обнимает тебя в ответ», — заключила Тутта Ларсен.

А ранее стало известно, что Тутта Ларсен запускает шоу «Нетленка». В программе звёздные пары будут обсуждать семью, творчество и служение как взаимосвязанные аспекты жизни. Первыми гостями стали поэт-песенник Илья Резник и его супруга Ирина Романова, которые вместе более 26 лет при разнице в возрасте 27 лет.