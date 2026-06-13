«Сажай на шею с молодости»: Актриса Бардо дала 10-летнему сыну неожиданный жизненный урок

Актриса Наталья Бардо научила 10-летнего сына Эрика «сажать женщин на шею». Видеозаписью с наставлениями она поделилась на своей странице в одной из социальных сетей.

В ролике артистка призвала мальчика заботиться о женщинах и заявила, что позволяющие это мужчины являются лучшими и непревзойдёнными партнёрами. В качестве примера Бардо привела собственную семью, признавшись, что сама «сидит на шее» у его отца.

Актриса посоветовала наследнику осваивать такое отношение к избранницам с молодости. Мальчик в ответ поинтересовался, как быть в ситуации, если женщина окажется вдвое тяжелее его самого.

Наталья Бардо с 2015 года состоит в отношениях с режиссёром Марюсом Вайсбергом. Их общий сын родился в 2016 году.

Ранее в жизни актрисы Анны Михайловской, известной по роли в популярном сериале «Молодёжка», произошло радостное событие — она родила второго ребёнка. Этой новостью артистка поделилась с подписчиками в личном блоге, написав, что едет домой с новым человеком.