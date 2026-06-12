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Регион
12 июня, 08:49

«Совершенно не тянет»: Звезда «Мажора» объяснила отказ от соцсетей 5 лет назад

Самая скрытная актриса «Мажора» Карина Разумовская объяснила отказ от соцсетей

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская призналась, что отказалась от ведения соцсетей. По её словам, виртуальная жизнь не доставляет удовольствия. И хоть она могла бы приносить монетизацию, артистка предпочитает зарабатывать профессией, а не погоней за лайками.

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Она подчеркнула, что ушла из запрещённой соцсети почти пять лет назад и почувствовала себя настолько свободно, что совершенно не видит нужды возвращаться. Именно поэтому Разумовскую считают одной из самых скрытных артисток. Звезда с формулировкой журналистов согласна. Она действительно не любит афишировать личную жизнь в соцсетях.

«Бывает, конечно, зайду, посмотрю, что там мои друзья выкладывают, кто куда путешествовать поехал. Но самой что-то постить совершенно не тянет», — отметила актриса в интервью Леди Mail.

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Ранее звезда «Холопа» Ольга Дибцева пожаловалась на странное требование фанатов в соцсетях. Некоторые подписчики звезды считают, что вместе с лишними килограммами она потеряла и прежний шарм, и просят вернуться к прежним формам.

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Борис Эльфанд
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