«Совершенно не тянет»: Звезда «Мажора» объяснила отказ от соцсетей 5 лет назад
Самая скрытная актриса «Мажора» Карина Разумовская объяснила отказ от соцсетей
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская призналась, что отказалась от ведения соцсетей. По её словам, виртуальная жизнь не доставляет удовольствия. И хоть она могла бы приносить монетизацию, артистка предпочитает зарабатывать профессией, а не погоней за лайками.
Она подчеркнула, что ушла из запрещённой соцсети почти пять лет назад и почувствовала себя настолько свободно, что совершенно не видит нужды возвращаться. Именно поэтому Разумовскую считают одной из самых скрытных артисток. Звезда с формулировкой журналистов согласна. Она действительно не любит афишировать личную жизнь в соцсетях.
«Бывает, конечно, зайду, посмотрю, что там мои друзья выкладывают, кто куда путешествовать поехал. Но самой что-то постить совершенно не тянет», — отметила актриса в интервью Леди Mail.
Ранее звезда «Холопа» Ольга Дибцева пожаловалась на странное требование фанатов в соцсетях. Некоторые подписчики звезды считают, что вместе с лишними килограммами она потеряла и прежний шарм, и просят вернуться к прежним формам.
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