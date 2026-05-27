«Они мне угрожают»: Звезда «Холопа» пожаловалась на странное требование фанатов

Актриса Ольга Дибцева, известная по фильму «Холоп», привлекает внимание не только ролями, но и бурными событиями в личной жизни, например, громким разводом, скорым замужеством в 2024 году, а также экстремальным похудением на 37 килограммов.

Артистка призналась в интервью Леди Mail, что её новый муж остался в полном восторге от преображённой фигуры, однако далеко не все разделяют его мнение. Некоторые подписчики звезды считают, что вместе с лишними килограммами она потеряла и прежний шарм.

«Да, у меня действительно много подписчиков-мужчин и они мне прям угрожают: «Полюбим вас, только если вы вернётесь к прежним формам!» Это забавно, конечно. И, само собой, такое меня уже давно не обижает», — отметила звезда.

