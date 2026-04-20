«Это нельзя вылечить»: Плетнёв ответил хейтерам на критику внешности и рассказал о своей болезни

Актёр Кирилл Плетнёв столкнулся с волной критики в Сети после того, как высказался о друге, страдающем алкогольной зависимостью. Пользователи начали обсуждать внешность 46-летнего актёра, обвинив его в лишнем весе, алкоголизме и других пагубных привычках.

© kirycha79

Плетнёв был шокирован такой реакцией и решил публично ответить. Он подчеркнул, что уже семь лет не употребляет алкоголь и не имеет зависимостей, а изменения во внешности связаны с состоянием здоровья.

«Со мной произошла история, в результате которой я стал полнеть. Я принимаю некоторые таблетки, которые в чем-то гормональны. Из-за этого происходит момент набора веса. Поверьте мне, что я борюсь с этим фактически каждый день. Ничего хорошего в этом нет», — заявил артист.

По его словам, этот период связан с серьёзными проблемами со здоровьем и тяжёлым лечением. Актёр отметил, что набор веса — побочный эффект терапии, с которым он пытается справляться.

За спиной у артиста два тяжёлых развода и трое детей от разных матерей. О том, что у артиста есть старший ребёнок, публика узнала только в 2007 году. Среднего сына Фёдора Плетневу родила актриса Лидия Милюзина, с которой он состоял в браке. Однако супруги расстались спустя год после появления малыша на свет.

Самый младший сын Александр родился в союзе с актрисой Нино Нинидзе. Их отношения продлились около четырёх лет и завершились в 2019 году. Разрыв с третьей супругой актёр переживал особенно тяжело.

После расставания Плетнев впал в депрессию. Позже он откровенно рассказывал, что на протяжении многих лет страдает от панических атак. Актёр считает, что вылечить это нельзя — можно только научиться жить с этим.

46-летний Плетнёв снимался в таких фильмах и сериалах, как «Поп», «Ищу тебя», «Медвежий поцелуй», «Метро», «Без меня», «Диверсант», «Однажды в Ростове», «Мама», «Жги!» и других.

