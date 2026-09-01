Axios: Хегсет опасался дружбы Дрисколла с вице-президентом Вэнсом

Глава Пентагона Пит Хегсет относился к ушедшему в отставку министру армии США Дэниелу Дрисколлу с недоверием и подозрительностью из-за его близких отношений с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на американских чиновников.

По данным собеседников издания, Дрисколл считался одной из перспективных фигур в команде Дональда Трампа, однако с руководителем военного ведомства у него не складывалось. Причиной напряжённости стали в том числе тесные связи министра с Вэнсом — они вместе учились на юридическом факультете Йельского университета.

Источники в Белом доме рассказали, что Дрисколла просили не спешить с уходом, но тот решил, что настало время оставить должность. Незадолго до этого он обсуждал с президентом свои тревоги по поводу текущего положения сухопутных войск страны.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дрисколл, по мнению политолога и американиста Дмитрия Дробницкого, лишился поста из-за глубоких разногласий с Хегсетом и общего провала внешней политики Трампа. Эксперт напомнил, что об уходе министра говорили давно — сам он планировал покинуть должность ещё в начале сентября. По словам Дробницкого, Дрисколл не одобрял военную операцию США против Ирана.