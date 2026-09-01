Школьник умер после вдыхания паров газа в Свердловской области

Прокуратура начала проверку после гибели подростка в Карпинске Свердловской области. По предварительным данным, школьник мог отравиться парами газа на территории гаражного массива.

В региональном надзорном ведомстве сообщили, что погибший — подросток 2010 года рождения. Днём 1 сентября он находился возле гаражей, где, предположительно, вдыхал пары газа.

После этого школьник потерял сознание. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.

Погибший учился в 9-м классе одной из школ Карпинска и воспитывался в неполной семье. На учёте в органах системы профилактики он не состоял. Прокуратура в рамках проверки оценит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Трагические случаи гибели подростков из-за опасных развлечений и пренебрежения правилами безопасности регулярно становятся предметом проверок. Ранее Life.ru рассказывал о гибели школьника в Подмосковье после отравления газом из баллончика. Тогда следователи начали проверку обстоятельств произошедшего.