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13 августа, 12:52

Тренер не выдал спасательный жилет погибшему на реке в Краснодаре подростку

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Стали известны подробности трагедии на Кубани, где 14-летний подросток утонул во время тренировки по гребле. Как узнал SHOT, занятие вёл 52-летний Алексей А. — глава «Городской федерации гребли на байдарках и каноэ». Именно он основал эту организацию и работал в ней с 2012 года.

Но, как установило следствие, тренер даже не оформил школьника официально — тот просто ходил на секцию около месяца. При этом наставник не провёл инструктаж по технике безопасности и не выдал ребёнку спасательный жилет.

15-летний подросток утонул на сапе в карьере в Нижегородской области
15-летний подросток утонул на сапе в карьере в Нижегородской области

Напомним, накануне школьник утонул во время тренировки в реке Кубань. Известно, что подросток занимался греблей менее месяца. Теперь тренеру грозит до трех лет колонии.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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