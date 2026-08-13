Тренер не выдал спасательный жилет погибшему на реке в Краснодаре подростку

Стали известны подробности трагедии на Кубани, где 14-летний подросток утонул во время тренировки по гребле. Как узнал SHOT, занятие вёл 52-летний Алексей А. — глава «Городской федерации гребли на байдарках и каноэ». Именно он основал эту организацию и работал в ней с 2012 года.

Но, как установило следствие, тренер даже не оформил школьника официально — тот просто ходил на секцию около месяца. При этом наставник не провёл инструктаж по технике безопасности и не выдал ребёнку спасательный жилет.

Напомним, накануне школьник утонул во время тренировки в реке Кубань. Известно, что подросток занимался греблей менее месяца. Теперь тренеру грозит до трех лет колонии.