Конгрессмен США обвинил экс-принца Эндрю в преступлениях по делу Эпштейна

Республиканский член Палаты представителей США Томас Мэсси обвинил бывшего герцога Йоркского Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в совершении сексуальных преступлений в США. Своё заявление конгрессмен сделал во время выступления в Вашингтоне, посвящённого расследованию дела Джеффри Эпштейна, пишет Daily Mail.

Мэсси заявил, что люди, причастные к преступлениям Эпштейна, должны быть установлены и привлечены к ответственности. По его словам, публикация имён может подтолкнуть Министерство юстиции США к дальнейшим действиям.

При этом слова американского политика являются обвинением с его стороны, а не решением суда. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор ранее отрицал обвинения в сексуальных преступлениях.

Конгрессмен также упомянул других людей, чьи имена фигурировали в обсуждениях вокруг документов по делу Эпштейна. Мэсси выступает за раскрытие дополнительных материалов расследования и добивается публикации новых документов.

Одним из ключевых эпизодов остаются заявления Вирджинии Джуффре, которая утверждала, что вступала в сексуальные отношения с Эндрю, когда ей было 17 лет. Бывший принц отрицал эти обвинения, а в 2022 году урегулировал гражданский иск Джуффре без признания ответственности.

Ранее сообщалось, что бывший британский принц Эндрю приглашал к себе домой Сару Келлен, работавшую личным ассистентом финансиста Джеффри Эпштейна. Келлен утверждает, что принц предлагал ей встретиться в резиденции «Роял-Лодж» в Виндзоре, откуда его выселили в декабре, либо в Букингемском дворце.