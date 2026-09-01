Вице-президента Bank of America зарезали у Таймс-сквер в Нью-Йорке

Вице-президент Bank of America Эрин Пиаченти погибла при нападении с ножом возле Таймс-сквер в Нью-Йорке. 32-летнюю женщину доставили в больницу, однако спасти её не удалось.

Нападение произошло днём 31 августа в районе Седьмой авеню и 41-й улицы. По данным полиции, женщина с двумя ножами атаковала двух случайных прохожих. Сначала она ранила 68-летнего мужчину, а спустя несколько секунд — Пиаченти. Банкир получила ножевое ранение в живот. Второй пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Полицейские попытались остановить нападавшую с помощью электрошокера, однако это не помогло. После того как женщина продолжила двигаться в сторону правоохранителей с ножами в руках, сотрудники полиции открыли огонь. Она погибла.

В полиции Нью-Йорка назвали нападение случайным и неспровоцированным. Признаков того, что Пиаченти была выбрана в качестве цели из-за своей работы, на данный момент нет.

Пиаченти занимала должность вице-президента подразделения Business Selection & Conflicts в Bank of America. В банке она занималась вопросами отбора сделок и урегулирования потенциальных конфликтов интересов.