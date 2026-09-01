КСИР предупредил США о последствиях удара по Лараку
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби предупредил США о последствиях удара по иранскому острову Ларак. В публикации в X он назвал атаку «стратегической и роковой ошибкой» Вашингтона.
По словам Мохеби, это решение изменит баланс не в пользу его авторов и обернётся серьёзными издержками. Представитель корпуса подчеркнул, что США почувствуют последствия как в военной, так и в экономической сферах.
В отдельном заявлении КСИР указали, что удар по Лараку не останется без ответа и агрессор будет наказан. Источник Tasnim добавил, что иранские вооружённые силы готовы дать решительный и масштабный ответ на любое посягательство на территорию страны.
Удар США пришёлся по двум иранским пусковым установкам на Лараке в Ормузском проливе. По данным источника Axios, в результате атаки погибли как минимум два человека, ещё двое получили ранения. После этого КСИР заявил об уничтожении инфраструктуры на авиабазах короля Хусейна и Аль-Азрак в Иордании. Иорданские власти, в свою очередь, сообщили о перехвате всех восьми запущенных со стороны Ирана ракет.
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