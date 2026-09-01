КСИР предупредил США о последствиях удара по Лараку

Официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби предупредил США о последствиях удара по иранскому острову Ларак. В публикации в X он назвал атаку «стратегической и роковой ошибкой» Вашингтона.

По словам Мохеби, это решение изменит баланс не в пользу его авторов и обернётся серьёзными издержками. Представитель корпуса подчеркнул, что США почувствуют последствия как в военной, так и в экономической сферах.

В отдельном заявлении КСИР указали, что удар по Лараку не останется без ответа и агрессор будет наказан. Источник Tasnim добавил, что иранские вооружённые силы готовы дать решительный и масштабный ответ на любое посягательство на территорию страны.