Дуров* назвал школьное образование «атавизмом» в эпоху ИИ

Основатель Telegram Павел Дуров* раскритиковал школьное образование, назвав его устаревшим на десятилетия. Поводом стал архивный пост в телеграм-каналах с его детской фотографией, где сообщалось, что он перешёл в четвёртый класс.

Дуров* уточнил, что в четвёртом классе не учился, а в 16 лет вообще уже был студентом университета. Более того, по мнению бизнесмена, привычная модель обучения не отвечает реалиям эпохи искусственного интеллекта.

«Чистый атавизм: детский сад для подростков, прививающий рабство и апатию», — так он охарактеризовал современную школу.

Дуров* также вспомнил о семи элементах системы образования XXI века, которые описал 14 лет назад. Один из его ключевых тезисов — меньше жёстких стандартов и больше свободы для экспериментов в школах.

По его словам, невозможно заранее определить, какие знания и навыки понадобятся детям через пять или десять лет. Поэтому попытка унифицировать программы может превратить образование в «игру в рулетку» с будущим целой страны.

Кстати, недавно на заброшенной странице Дурова* во «ВКонтакте» впервые за восемь лет появились две одинаковые записи «Текст до правки». Однако уже вскоре публикации исчезли. Сам основатель Telegram публично не объяснял их появление, поэтому авторство постов остаётся неизвестным. До этого Дуров* активно вёл страницу в VK в 2018 году на фоне первой блокировки Telegram в России.

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