Дети ни при чём? Life.ru выяснил, что будет с эмбрионами Дурова* из-за его нового статуса

Внесение Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов может повлиять на использование его биоматериала в российских репродуктивных программах. Клиники, вероятнее всего, приостановят такие процедуры, заявила Life.ru юрист, доктор юридических наук Людмила Айвар.

«Я думаю, что клиники, скорее всего, которые держат его биоматериал, откажутся от его использования. Мы сейчас говорим только о России, потому что именно в Российской Федерации его признали экстремистом и террористом», — пояснила эксперт.

По словам Айвар, программы, которые уже начались, прекращать не должны. Если эмбрион создан или беременность уже наступила, правовой статус донора никак не повлияет на рождение ребёнка и не повлечёт санкций для женщины.

«Если какой-то девушке уже подсадили такой эмбрион, то против неё не будет никаких санкций», — подчеркнула собеседница Life.ru.

Юрист напомнила, что донор биоматериала не приобретает родительских прав и по общему правилу не указывается в свидетельстве о рождении. Поэтому дети также не столкнутся с юридическими последствиями из-за внесения Дурова* в перечень Росфинмониторинга.

Что касается хранящегося в России биоматериала, клиника не сможет уничтожить его, пока оплачивается хранение и материал принадлежит клиенту, считает Айвар. Однако использовать его в новых программах, по её мнению, медицинские организации, скорее всего, не станут. Если же материал был приобретён самой клиникой и стал её собственностью, она сможет распорядиться им самостоятельно.

Павел Дуров* впервые публично рассказал о донорстве спермы летом 2024 года. По его словам, около 15 лет назад его попросил помочь друг, у которого не получалось завести ребёнка. Позже в клинике Дурову* предложили продолжить сдавать биоматериал для других пар. Основатель Telegram утверждал, что благодаря донорству стал биологическим отцом более чем 100 детей в 12 странах, и обещал раскрыть свой ДНК-код, чтобы они при желании могли найти друг друга.

В 2025 году московская клиника «АльтраВита» запустила программу бесплатного ЭКО с донорской спермой Дурова*. На сайте медучреждения говорилось, что предприниматель компенсирует стоимость процедур, а принять участие могут женщины не старше 37 лет, прошедшие обследование у репродуктолога. Число мест в программе было ограничено.

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