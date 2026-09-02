Путин сообщил, что создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях продолжается
Путин: Группировка войск «Север» находится в 12 км от окружной дороги Сум
Обложка © Life.ru
Российская группировка «Север» продолжает продвижение в приграничной зоне Сумской области. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подразделения находятся примерно в 12 километрах от Сум.
«Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской области. До Сум осталось 12 км», — отметил глава государства.
Вооружённые силы Российской Федерации, несмотря на беспилотную опасность, выходят к окраинам Славянска, Краматорска и Дружковки.
Ранее Life.ru писал, что украинское командование пытается вывести офицерский состав из сформировавшегося в Харьковской области «Волчанского котла». На Великобурлукском направлении российские подразделения с боями продвинулись в районах Слизнево и Должанки. Во время попытки эвакуировать командный пункт батальона 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ российские военные уничтожили три боевые бронированные машины. За сутки подтверждённые потери украинской стороны на участках ответственности группировки «Север» составили более 245 человек. Свыше 150 из них пришлись на Сумскую область.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.