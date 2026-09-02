Путин сообщил, что создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях продолжается

Ранее Life.ru писал, что украинское командование пытается вывести офицерский состав из сформировавшегося в Харьковской области «Волчанского котла». На Великобурлукском направлении российские подразделения с боями продвинулись в районах Слизнево и Должанки. Во время попытки эвакуировать командный пункт батальона 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ российские военные уничтожили три боевые бронированные машины. За сутки подтверждённые потери украинской стороны на участках ответственности группировки «Север» составили более 245 человек. Свыше 150 из них пришлись на Сумскую область.