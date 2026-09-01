Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы вернуть газ в Европу, в том числе в Германию. По его словам, для этого немецкой стороне достаточно принять соответствующее решение. Однако у властей ФРГ «кишка тонка».

«Им нужно только кнопку нажать. Принять решение о том, чтобы «нажать кнопку». Ну, кишка тонка, потому что американские санкции там — вот и всё», — сказал глава государства в ходе общения с журналистами после саммита ШОС в Бишкеке.

Путин напомнил, что ранее Берлин обвинял РФ в повреждении «Северных потоков». Российский лидер назвал такие утверждения абсурдными, так как Москва была напрямую заинтересована в экспорте топлива.

Глава государства подчеркнул, что санкционные ограничения Америки играют ключевую роль в нежелании Берлина действовать в собственных интересах.

Напомним, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошла серия подводных взрывов. В результате были разрушены три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Инцидент, квалифицированный как акт международного терроризма, привёл к масштабной утечке газа и полной остановке стратегического маршрута поставок топлива из РФ в ФРГ.

Спустя длительное время расследования, проводимые Германией, Данией и Швецией, так и не выявили официальных заказчиков диверсии. Ключевой версией является причастность проукраинских сил, которые могли действовать при негласной поддержке западных спецслужб. Москва, в свою очередь, возлагает ответственность на США и Великобританию. Подрыв газопроводов, усугубивший энергокризис в ЕС, остаётся одной из главных нераскрытых геополитических загадок последних лет.