Путин: Украина поставила в страны третьего мира лишь 0,2% зерна

Украинское зерно в рамках зерновой сделки в основном оказалось на европейском рынке, тогда как страны Африки получили лишь незначительную часть поставок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, договорённости заключались под предлогом необходимости предотвратить продовольственный кризис в развивающихся государствах. Россия пошла на участие в сделке, рассчитывая, что её результатом станет увеличение поставок в наиболее нуждающиеся страны. Однако, как отметил Путин, на развивающиеся рынки Африки пришлось всего около 0,2% украинского зерна.

«По-моему, какой-то 0,2%, что ли, украинского зерна пришло на развивающиеся рынки в Африку. Всё остальное вышло в Европу. Вполне благополучные страны по нормальной, хорошей цене», — сказал он.

Ранее Всеукраинский аграрный совет призвал украинские компании не строить планы на возобновление работы глубоководных черноморских портов как минимум до конца 2026 года — начала 2027-го. Аграриям советуют учитывать в торговых планах сценарий, при котором морские пути останутся заблокированными ещё долгое время. Раньше через черноморские порты шла основная часть украинского экспорта. Теперь часть грузов перенаправляют через дунайские порты и железнодорожные маршруты на западной границе, но их пропускная способность гораздо меньше.