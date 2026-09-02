В Непале число жертв оползня достигло 1127
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По данным непальской полиции, переданным Центральным телевидением Китая, количество жертв масштабного оползня в Непале увеличилось до 1127 человек. Ранее сообщалось о 1056 погибших. В списках пропавших без вести числятся 4,5 тысячи человек.
На севере Непала 26 августа произошло мощное наводнение, вызванное сходом лавины в приграничной с Китаем зоне — приблизительно в 20 км к северо-востоку от погранперехода «Расувагадхи». Поток горной породы преодолел по речному руслу более 70 км, разрушив населённые пункты и затопив большую территорию.
Ранее Life.ru сообщал, что после разрушительного наводнения в Непале удалось спасти более 10 тысяч человек. Среди спасённых были сотни иностранцев, однако судьба ещё примерно 590 граждан других стран на тот момент оставалась неизвестной.
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