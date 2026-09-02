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Опубликовано 2 сентября, 02:50

В Непале число жертв оползня достигло 1127

Обложка © ТАСС / IMAGO / Ambir Tolang

Обложка © ТАСС / IMAGO / Ambir Tolang

По данным непальской полиции, переданным Центральным телевидением Китая, количество жертв масштабного оползня в Непале увеличилось до 1127 человек. Ранее сообщалось о 1056 погибших. В списках пропавших без вести числятся 4,5 тысячи человек.

На севере Непала 26 августа произошло мощное наводнение, вызванное сходом лавины в приграничной с Китаем зоне — приблизительно в 20 км к северо-востоку от погранперехода «Расувагадхи». Поток горной породы преодолел по речному руслу более 70 км, разрушив населённые пункты и затопив большую территорию.

В Непале ищут сейфы с деньгами и золотом, смытые разрушительным наводнением
В Непале ищут сейфы с деньгами и золотом, смытые разрушительным наводнением

Ранее Life.ru сообщал, что после разрушительного наводнения в Непале удалось спасти более 10 тысяч человек. Среди спасённых были сотни иностранцев, однако судьба ещё примерно 590 граждан других стран на тот момент оставалась неизвестной.

Больше новостей о катастрофах и спасательных операциях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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