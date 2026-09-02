В Непале число жертв оползня достигло 1127

По данным непальской полиции, переданным Центральным телевидением Китая, количество жертв масштабного оползня в Непале увеличилось до 1127 человек. Ранее сообщалось о 1056 погибших. В списках пропавших без вести числятся 4,5 тысячи человек.

На севере Непала 26 августа произошло мощное наводнение, вызванное сходом лавины в приграничной с Китаем зоне — приблизительно в 20 км к северо-востоку от погранперехода «Расувагадхи». Поток горной породы преодолел по речному руслу более 70 км, разрушив населённые пункты и затопив большую территорию.