Участница «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина умерла от инсульта в 43 года

Участница 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина умерла 1 сентября. Экстрасенсу было 43 года, причиной смерти стал инсульт. Об этом в своих соцсетях сообщил другой участник шоу Никита Турчин.

Прощание с ней состоится 4 сентября в 14:00 в соборе Николая Чудотворца.

Елена Ивашина родилась 2 февраля 1983 года в Наро-Фоминске. Широкую известность она получила после участия в 23-м сезоне «Битвы экстрасенсов» в 2022 году. Покинуть проект ей пришлось после травмы ноги, которую она получила во время одного из испытаний. Из-за повреждения женщина больше не смогла продолжить участие в шоу.

В январе 2024 года Ивашина вновь появилась на экране — на этот раз в программе «Экстрасенсы. Реванш». Однако надолго задержаться там ей не удалось. Уже в первом выпуске участница добровольно отказалась от места в пользу Никиты Турчина. Своё решение Ивашина связывала с последствиями перелома. По её словам, травма по-прежнему причиняла ей дискомфорт и мешала полноценно участвовать в испытаниях.

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