Два турецких сухогруза столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула

У побережья Стамбула, в районе уезда Силиври, в Мраморном море столкнулись два сухогруза под турецким флагом. По имеющейся информации, участниками инцидента стали суда Alsu и Tuğberk İmamoğlu.

По данным администрации губернатора Стамбула, судно Alsu не имеет визуальных повреждений. На борту Tuğberk İmamoğlu находилось 10 человек экипажа, связь с которым в настоящее время потеряна.

К месту происшествия направлены спасатели, береговая охрана, вертолёты и буксиры. Причины столкновения выясняются.

Ранее американские военные нанесли удары по двум иранским танкерам и более чем 100 объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Операция стала частью новой тактики администрации США, которую источники назвали принципом «танкер за танкер». В Вашингтоне рассчитывают, что такие действия позволят снизить активность Ирана в Ормузском проливе. Удары пришлись на объекты КСИР, а также системы противовоздушной обороны, радары и средства, связанные с установкой морских мин.