На вокзале немецкого Аугсбурга прогремел взрыв, пострадали два человека

Ранним утром 2 сентября на главном железнодорожном вокзале Аугсбурга прогремел взрыв. Лёгкие травмы получили как минимум два человека. Об этом сообщила газета Bild.

Около 04:15–05:00 по местному времени неизвестный предмет взорвался в пешеходном проходе здания вокзала. Два человека после случившегося пожаловались на лёгкие травмы. Полиция также зафиксировала у пострадавших акустические повреждения, возникшие из-за сильного звукового воздействия.

Выбитые оконные стёкла стали одним из последствий произошедшего. Правоохранители и спасатели развернули на территории вокзала масштабную операцию. Посетить здание сейчас нельзя, а первая платформа временно закрыта. Остальные пути продолжают принимать и отправлять поезда, попасть к ним можно через северный либо южный вход.

Пассажиров при этом предупреждают о серьёзных задержках в районе станции. Перебои затронули и общественный транспорт. К выяснению обстоятельств подключились криминалисты и сапёры. Специалистам ещё предстоит установить, что представлял собой взорвавшийся предмет и почему произошёл взрыв.

Ранее ночью в районе села Низами Геранбойского района Азербайджана прогремел взрыв на складе боеприпасов. После случившегося объект охватило пламя. Для ликвидации последствий к месту происшествия направили подразделения МЧС, Минобороны и МВД республики. К работе также подключилась местная исполнительная власть.