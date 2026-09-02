Ванная комната стала их убежищем: Как прогнать мокриц из квартиры

Мокрицы чаще всего появляются в квартирах из-за повышенной влажности, поэтому избавиться от них помогут регулярное проветривание помещений, устранение протечек и своевременный вынос мусора. Об этом рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

По словам специалиста, осенью такие случаи становятся более частыми. Из-за похолодания и дождей на улице повышается влажность, поэтому мокрицы перебираются в места, где сохраняются тепло и сырость.

В жилых домах их обычно обнаруживают в подвалах, санузлах, под раковинами и возле других источников влаги. Особенно часто с ними сталкиваются жители квартир на первых этажах.

При этом для человека эти существа не представляют серьёзной угрозы. Они не кусаются, не портят одежду или продукты и не распространяют инфекции, как некоторые другие бытовые насекомые.

«Всё, что они могут делать, – повреждать комнатные растения. Главным образом мокрицы многим доставляют эстетический дискомфорт, пугая внешним видом», — отметил Сафонов.

Биолог объяснил, что эффективная борьба начинается с устранения условий, которые привлекают ракообразных. В первую очередь стоит проверить трубы и сантехнику на наличие протечек, а после душа тщательно проветривать ванную комнату.

Также важно высушивать коврики, губки и тряпки, поскольку влажная среда способствует появлению вредителей. Кроме того, мокрицы питаются разлагающейся органикой, поэтому мусор в квартире следует выносить регулярно, пишет «Москва 24».

Ранее в Москве выросло число обращений из-за нашествия мокриц — заявок на дезинсекцию стало больше на 80%. Насекомые чаще появляются в старых домах из-за сырости, протечек и плохой вентиляции, а обработка одной квартиры не всегда помогает, если источник проблемы находится в подвале.