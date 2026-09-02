«Старородящие» отменяются: Врачи уже не считают 30 лет «поздним» возрастом для рождения первенца

Возраст около 30 лет сегодня уже считается нормальным для появления первого ребёнка в России. Об этом РИА «Новости» на полях ВЭФ-2026 сообщила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

«Раньше считалось, что возраст рождения первого ребёнка должен быть от 20 до 25 лет. Сейчас уже и 30 лет считается нормальным возрастом для рождения первого ребёнка», — сказала она.

По словам Лейлы Намазовой-Барановой, важную роль в этом сыграло более ответственное отношение женщин к собственному здоровью. Подготовке к беременности россиянки также уделяют больше внимания. Планирующие ребёнка женщины, как отметила специалист, стараются следить за состоянием организма и выполнять рекомендации врачей.

Ранее сообщалось, что подготовка к беременности позволяет не только проверить здоровье будущих родителей, но и заранее выявить возможные наследственные риски. Обратиться к генетику рекомендуется любой паре, однако при определённых обстоятельствах такая консультация становится особенно важной. Врач изучает семейную историю заболеваний, оценивает вероятность передачи наследственных патологий и при необходимости составляет дальнейший план обследования.